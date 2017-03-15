提勒森抵達東京 周六訪問中國

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美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）15日晚抵達日本東京羽田機場。本周六他將轉往中國訪問。（圖／美聯社）

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）晚15日晚抵達日本東京，展開他上任後首次東亞3國訪問行程；他隨後將訪問中國，安排習近平4月訪美有關事宜。

提勒森明日將與日本首相首相安倍晉三及外相岸田文雄會面，接著轉往南韓，然後在周六轉往北京停留兩日，與外長王毅會談，預料將獲得國家主席習近平接見。

美國國務院表示，提勒森此行的首要任務，是探討採取新方式，應對北韓的核武及導彈威脅；此外預料提勒森亦會向日韓重申美國對兩國的安全承諾；美軍第七艦隊表示，美日韓三國的海軍今日在朝鮮半島以東海域，進行導彈防禦情報分享演練。

關於中國部分，路透報導，提勒森（Rex Tillerson）訪問北京時，預期將為中國國家主席習近平4月訪美與川普會晤鋪路。

據了解，提勒森18日與19日將會晤習近平、國務委員楊潔篪與外交部長王毅。預料，關於在南韓部署薩德也會是中美兩方協商要點。近來，中國外交部已一再表示反對南韓部署薩德反導彈系統。

(中時電子報)