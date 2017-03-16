吳念真、小野相識30年　「寂寞‧光棍船」首登場

吳念真與小野相識30年，但兩人小說作品首次被改編、融合成同一齣舞台劇《寂寞．光棍船》。圖為15號記者會，左起劉長灝、小野、吳念真和羅北安。（綠光劇團提供）

導演吳念真與作家小野兩位相識超過30年的老友，創作路上一路相伴，但兩人的短篇小說卻是首次被融合、改編成舞台劇《寂寞‧光棍船》。今（15）日記者會上，小野直誇吳念真創作量豐，堪稱「台灣的莎士比亞」，坦言「跟這樣的人工作、相處了大半輩子，壓力真的很大」，吳念真則回應「他是騙人的，平常在私底下不曾這樣說我」，老友互虧、妙語如珠，足見兩人感情深厚。

回憶初相識，吳念真表示，是在文學聚會的場合，當時兩人皆是文壇備受矚目的創作者。1980年，吳念真進入中央電影公司（簡稱中影）擔任編審，又和在中影擔任製片企劃副理兼組長的小野相遇，兩人坐在對面「相看兩相厭」，有了「面對面的八年」。吳念真表示，其實是九年，但每次都以八年來形容，因為痛苦程度「比八年抗戰多一年」，小野表示，吳念真還因此在他背後的牆上，貼上一張AV女優青木琴美的海報以平撫心情，也成為兩人回想起那段時光，最為鮮明的記憶。

小野僅大吳念真一歲，他表示，兩人過去還經常被中影同事和粉絲誤認，「因為吳念真當時的外型比較狂野，符合『小野』這個筆名的形象，我則是比較斯文，看起來比較像『吳念真』。」吳念真補充道，就真的曾經有中山女高的學生衝過來詢問「小野，可以幫我簽名嗎？」他也真的簽下了「小野」二字，充分顯現兩人不分你我的好兄弟情誼。

這回兩人作品也真的被改編成同一部作品，《寂寞‧光棍船》分別取材自吳念真《這些人‧那些事》裡的〈寂寞〉、〈長夢〉和〈重逢〉，以及小野《蛹之生》裡的〈光棍船〉、《試管蜘蛛》裡的〈棉花糖的滋味〉和〈我就是那個秦菲菲〉，由綠光劇團團長羅北安和資深劇場人劉長灝兩人聯手改編。

羅北安表示，他最初是被小野的〈光棍船〉觸動，這部小說將愛情比喻為海洋，描寫四、五年級生大學階段的純純愛戀，幾個大男生組了一個小圈圈名為「光棍船」，類似單身俱樂部，每回聚會互相商討愛情難題。劉長灝表示，他先聽吳念真以20分鐘口述〈寂寞〉故事，被故事裡孤獨在養老院裡思念親人的老人所打動，因而決心要以此為創作內容。《寂寞‧光棍船》將於3月31日至4月2日在台北文山劇場演出。

(中時)