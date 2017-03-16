台灣最會說故事的歐吉桑 吳念真從運將故事取材
「我的文字創作，大部分來自於記憶，不管是別人告訴我的、或是輾轉聽到的故事，大都有一點事實根據和背景，因為真實人生往往比劇本還要轉折。」吳念真表示，舞台劇《寂寞‧光棍船》裡所使用短篇小說之一〈重逢〉，曾經在網路上瘋傳，其出乎意料的故事情節，就是來自吳念真搭計程車時，運將大哥親口告訴他的真實故事。
吳念真表示，那名計程車司機在年輕時曾和女友創業，兩人事業有成，原本有大好前景，雖然決定不結婚，但也發願等到把上市公司的股票賣了，兩人就一起環遊世界，「但好景不常，男方因為劈腿角頭大哥的女兒，對方懷孕了，只得就範娶妻，和原來的女友分手，兩人就此分道揚鑣，但這段婚姻沒幾年就結束了，他又回到台北改開計程車。」
吳念真說，這名司機在某次開車時，竟然載到了當年的女朋友，從國外回來，疑似因為母親住院回國處理相關事宜，「這位司機大哥一路上邊想著要不要跟她相認，一邊聽她陸續和她的丈夫、客戶、家人等人通電話聯繫事情，到了下車時，司機大哥收了錢，心想：她沒認出我。才鬆了一口氣。」
沒想到眼前這名女子卻走過來敲窗戶告訴他：「我剛剛已經把我們分開後的日子發生哪些事告訴你了，但你卻連一句哈囉都不跟我說，這位大哥聽了之後在車上哭了很久。」吳念真表示，他很喜歡搭車時聽運將大哥說故事，長年也蒐集了許多故事，「還有很多沒說的，希望未來能陸續把這些運將故事寫下來和大家分享。」
(中時)
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