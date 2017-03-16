暗夜女子疑跳海輕生 警消搜尋中

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桃園市一名林姓女子15日晚間10時許，於新北貢寮區116公里處海域，疑似有輕生意圖，留下遺書及隨身物品即失蹤，經人轉報新北消防局，立即派遣人員前往，尚未搜尋到林女身影。

岸巡一三大隊指出，林女為一三岸巡大隊人員，年齡約60歲左右，身穿粉紅色上衣，短髮、戴眼鏡，目前仍在搜尋當中，已連繫林女家屬前往現場。

(中時)