家樂福打造平價有機賣場 搶10億元綠商機

家樂福15日起引進澳洲奇亞公司奇亞籽（左起），限量3000包，原價450元、特價350元；台灣坪林有機醜醜茶50g，原價480元、特價389元。（方俊哲攝）

家樂福全國公關經理何默真（左起）與茶農陳世義夫婦合唱山歌《相褒歌》，以男女對唱，歌詠採茶生活的點滴。（家樂福提供）

家樂福天然樂活有機專區耕耘3年，目前賣場共有1300多支天然有機樂活商品，家樂福全國公關經理何默真表示，店內商品比有機專賣店500至800品項多、價位便宜2至3成，每年品項和業績平均都增加3成，已成功打造為平價有機賣場，積極搶攻10億元綠商機。

截至去年底，家樂福共有30家店成立天然樂活有機專區，除了嚴選產地，更以歐盟標準審核有機產品，其中有19家店有樂活媽媽，教導消費者如何吃得健康養生，更提供專業的建議。15日起再引進量販獨家的台灣坪林有機醜醜茶、澳洲奇亞公司奇亞籽、荷蘭米森有機蘋果黑醋栗麥片等，讓商品更豐富。

為了持續致力於3年來推動的H.O.P.E專案（Healthy、Organic、Premium、Eco），去年3月何默真在一場歐洲商會結識創立「坪林有機醜醜茶」的陳世義一家人，她一眼就看出醜醜茶是好茶，茶葉摘採後聞起來有甜甜的茶香，無須高溫，可多次沖泡且味道恆長，花了一年終於獨家成功引進，「就好像是自己的孩子誕生一樣」。

陳世義在坪林金寮溪的「世芳有機茗茶園」，2005年起從慣性農法改有機農法，產量剩1／3、經濟負擔大，前3至5年還沒拿到有機認證時最為辛苦。醜醜茶不灑農藥，因茶葉被蟲咬傷而得名，透過大自然的食物鏈，讓蟲類被天敵箝制，維持生態平衡、共生，且能有善於環境，過程雖是辛苦卻很值得。

澳洲奇亞公司奇亞籽，引進台灣5年，首次進駐量販，代理商慧緻國際品牌總監胡金惠表示，澳洲奇亞籽品質好，有中南美沒有的白籽，黑、白籽兩款皆富含膳食纖維、OMEGA3，可沖泡喝或灑在沙拉上，健康又能增加飽足感。

荷蘭米森有機蘋果黑醋栗麥片，以微酸青蘋果製成有機蘋果穀脆片，搭配微甜有機黑醋栗與葡萄乾，酸甜滋味一次滿足。即日起至28日，天然樂活有機專區更祭出多種買一送一優惠，像是在新鮮狀態下健康加工，立即封裝的歐式香料杏仁綜合堅果、嚴選肉質厚實大顆果粒的農場智慧天然去籽蜜棗乾、營養價值高的清淨生活超大無籽葡萄乾，期間消費滿499元，送北歐限量插畫餐具。

(中時)