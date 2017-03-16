川普稱遭竊聽 美眾院邀情治首長說分明

美國眾院情報委員會的主要議員今天表示，他們並不相信紐約川普大樓在2016年選戰期間曾遭竊聽。

他們說，下週針對竊聽之說與俄羅斯是否介入美國選舉所召開的聽證會，將要求聯邦調查局（FBI）和國家安全局（NSA）局長出席並提出證詞。

情報委員會共和黨籍主席努尼斯（Devin Nunes）和民主黨首席議員希夫（Adam Shiff）告訴記者，他們並不相信川普總統的電話如同他所說曾遭竊聽，但仍將要求聯調局在20日的聽證會中提出證據。1060315

(中央社)