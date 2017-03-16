尋找下一個音樂劇新星！北藝中心音樂劇人才培訓開跑

2017北藝中心音樂劇人才培訓開跑，以自製音樂劇為目標，培育國內專業的音樂劇人才。圖為去年學員成果發表。（台北表演藝術中心提供）

去年由台北表演藝術中心（簡稱北藝中心）所主辦的音樂劇人才培訓計畫，今年邁入第二屆，預計以自製節目為目標，邀請國內外專業師資，為台灣培養專業的歌舞劇全方位人才，網路報名即日起至3月26日晚間10點止。

北藝中心總監王孟超表示，人才培育是北藝中心關注的重點，「我們觀察到台灣表演工作者，從學校畢業投入表演工作的前幾年，是最艱難的時期，多數年輕演員未能找尋到合適的演出機會及角色，在北藝將投入自製音樂劇研發的此時，引進唱、演、舞專業師資，建構表演工作者專業養成課程，不僅為北藝中心自製音樂劇前期準備，也成為國內有志投入表演工作的年輕表演者另一個精進的管道。」王孟超表示，音樂劇人才培訓課程，僅是一個開端，能作為北藝中心拓展自製音樂劇更多可能性的觸角。

2016年第一批通過甄選的共有40名學員，和來自台灣、美國、法國、丹麥、瑞典等國的音樂劇專業師資學習，同時也已於去年在台北試演場，演出《鐘樓怪人》、《西城故事》、《窈窕淑女》、《髮膠明星夢》等經典音樂劇曲目。

值得一提的是，去年由台南人劇團藝術總監蔡柏璋共同參與課程安排，今年也將延續，課程內容包括表演技巧、劇本分析、角色發展，另有國內少見的聲音演說、肢體動作整合及音樂劇賞析等課程。相關報名訊息可至網址查詢，或電洽台北表演藝術中心 (02)25997973*316 陳美吟小姐。

(中時)