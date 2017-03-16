吳敦義臉書批吃法國菜、只在乎自己 小英竟來按讚！
前副總統吳敦義14日在臉書批蔡英文總統，指她透過行政院客委會使用納稅人的錢買單吃法國菜，竟大言不殘的號稱是在推廣青年返鄉就業，不曾聽到真正人民的聲音，「因為妳只在乎妳自己！」不料蔡英文竟跑來按讚。
吳敦義在該po文還提到從去年蔡總統百日政績建言、年終政策檢討、新春經濟願景到國際婦女節所提出的民調數據，在在都顯示民進黨對民生政策一知半解，對經濟議題無能掌控，對人民訴求毫不在乎，因此讓人民陷入恐慌與無奈。該文最後一段則標註了小英的臉書，不料竟引來蔡英文粉絲專頁按讚！底下有網友問：「真假，蔡英文按讚？」吳敦義回說：「是的。」
有網友回應酸說：「蔡陰魂自己承認。」但也有人說：「了不起，負責。」
(中時電子報)
文章來源：吳敦義臉書
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