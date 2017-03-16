礦業類股領軍 歐股攀升

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彭博報導，在投資人等待美國聯邦準備理事會（Fed）升息決定和荷蘭大選結果下，受惠於礦業股上揚，歐洲主要股市攀升。

道瓊歐洲600指數漲1.64點或0.44%，報375.10點。

英國股市FTSE 100指數漲10.79點或0.15%，報7368.64點。

法國股市CAC 40指數漲11.22點或0.23%，報4985.48點。

德國股市DAX指數漲21.08點或0.18%，報12009.87點。（譯者：中央社簡長盛）1060316

(中央社)