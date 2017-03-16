舞蹈空間完成荷蘭4城演出 打開歐巡大門

舞蹈空間劇場已完成今年度荷蘭境內4城巡演，以作品《迴》獲得觀眾一致好評，同時也為台灣現代舞歐巡開啟另一扇大門。（舞蹈空間劇場提供）

作品《迴》在白樺樹林間的蒙面舞者令荷蘭觀眾驚嘆。（舞蹈空間劇場提供）

舞蹈空間劇場已完成今年度荷蘭境內4城巡演，獲得觀眾一致好評，同時也為台灣現代舞歐巡開啟另一扇大門，國際連結與後續效應，帶動諸多2018、2019年的演出機會也正在洽談中。

此次巡演作品《迴》是始於2015年兩廳院委託製作，由荷蘭科索劇院和舞蹈空間劇場共製作品，由台灣編舞家楊銘隆和西班牙編舞家伊凡‧沛瑞茲共同編創，以舞作探討自由和解放，並採用譚盾的4首鋼琴作品，演出過程中以雙鋼琴現場演奏更是一大亮點特色，在過去12天巡演於荷蘭海牙、海爾倫、布雷達和格羅寧根4城。

德國知名舞評網「Tanz Web」的作者Astrid Kaminski評論寫道，「《迴》是一個東西方對於華裔美籍作曲家譚盾音樂的詮釋，也是一個關於解放和一體化的作品，還要向約翰·凱基致敬，聽起來似乎太多了，但是在第二場海爾倫劇院的表演中，11位台灣舞者在白樺樹間，以極具空間及流動的舞蹈貫穿整個舞台。最強的部分在於群舞呈現的心理狀態與多半抽象的敘述方式，意像和情緒的出現與消逝並不因動作動力而有所消減。」

科索劇院是荷蘭最大的表演藝術節目製作公司，舞蹈空間劇場和科索劇院的合作，行之有年，是始於2010年和西班牙籍編舞家瑪芮娜‧麥斯卡利（Marina Mascarell）合作《橄欖樹》，因而有了開端，於2011年陸續合作《時境》、2015年《沉睡的巨獸》，今年全新共製作品《反反反》也將在6月8日至11日於台北水源劇場登場。

(中時)