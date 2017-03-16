媒體曝光川普稅表 被嗆假新聞

美國媒體爆料川普2005年的報稅資料，則被川普怒嗆是假新聞。(圖片取自推特)

美國總統川普到底繳多少稅，一直是大眾關注的話題，但他卻始終不願公布自己的納稅資料，不過現在有美國媒體爆料川普2005年的報稅資料，他當年的收入高達1.52億美元（約47億元台幣），並繳納約3800萬美元(約11億元)台幣所得稅。不過消息一傳出則被川普怒嗆是假新聞。

去年大選前媒體曾報導，川普曾在1995年申報9億美元虧損，可因此免除繳納所得稅長達18年。不過周二MSNBC節目公布這份川普於12年前的納稅資料，但這份2005年的資料顯示，川普顯然因美國實施最低替代稅（Alternative Minimum Tax，AMT）而仍須繳稅，他當年的收入高達1.52億美元（約47億元台幣），並繳納約3800萬美元(約11億元)台幣所得稅。但他所申報的稅率為24.5%，雖然高過一般受薪民眾的10%，卻比年收入上百萬美元高薪者所採用的27.4%稅率還低。

川普見到這則新聞後，馬上在推特上大罵該則是假新聞。他說：「有人相信一個從沒聽過的記者，在自己的信箱內找到我的退稅資料嗎？NBC是假新聞媒體！」

白宮發表聲明譴責此舉違法，更警告洩漏個資者可能面臨最高5年刑期及5千美元罰款。MSNBC節目則發表聲明，美國總統川普的繳稅資料屬於公眾利益，媒體有權利報導。

(中時電子報)