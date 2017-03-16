美聯準會升息 3個月內第2次

我要評比

美國聯邦準備理事會（Fed）今天提高基準利率1碼，並且表示，通貨膨脹率已接近聯準會所設定的2%目標。

法新社報導，不過，聯準會並未暗示，如果川普政府推動支持經濟成長的政策，包括減稅和增加支出計畫，是否可能加速升息。

這也是川普就任總統後，聯準會首次升息，但卻是3個月以來第2度升息。

聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC）今天在只有1人持異議下，決定將主要聯邦資金利率提高到0.75%到1%之間。

據路透社報導，此舉是基於美國經濟成長穩定和就業成長強勁。

對於未來升息問題，聯準會在政策聲明中說，進一步升息將只會是「漸進」。聯準會官員仍然堅持他們原來的看法，即今年內可能再升息2次，明年再升息3次。

聯準會的預測顯示，今年美國經濟將成長2.1%，與去年12月的預測相同。長期利率的預測中值維持在3%。

聯準會並預期今年失業率在4.5%，與12月預測相同，但預期通膨為1.9%，較先前的預測的1.8%高。（譯者：中央社簡長盛）1060316

(中央社)