美資深國會議員：未發現歐巴馬竊聽證據

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美國資深國會議員今天說，雖然川普總統指控前任總統歐巴馬在他紐約家中和辦公室進行竊聽，但他們並未發現支持這項指控的證據。

法新社報導，國會負責調查這項指控的委員會共和黨籍主席努尼斯（Devin Nunes）在記者會中說：「我們沒有找到發生此事的證據。」

努尼斯說，根據他所領導的眾議院情報委員會的調查結果，「我不認為在川普大樓有人竊聽」。

眾院情報委員會也負責調查俄羅斯疑似干預去年美國大選。

委員會中的首席民主黨議員希夫（Adam Schiff）也呼應努尼斯的這項結論。（譯者：中央社簡長盛）1060316

(中央社)