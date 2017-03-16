Fed宣布升息1碼 今年將升2次

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根據Fed決策聲明，主席葉倫（Janet Yellen）在內，其他理事均支持升息1碼。(圖片取自美聯社)

美國聯邦準備理事會（Fed）在結束兩天政策例會後，於今天宣布升息1碼（0.25個百分點），把聯邦資金利率調升至0.75~1%，並暗示今年將再二度升息，一如市場預期。

根據Fed決策聲明，主席葉倫（Janet Yellen）在內，其他理事均支持升息1碼，只有常任理事塔魯洛（Daniel Tarullo）支持維持聯邦基金利率不變。

Fed 說通貨膨脹接近 2% 的目標，2017 年個人消費支出物價指數 (PCE) 預估仍為 1.9%，符合聯準會官員去年12月對2017年第4季的通膨預期。

聯準會決議宣布前，絕大多數分析師預測美國可能於6月再次升息，今年整年則維持3次的升息速度。

(中時電子報)