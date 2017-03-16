荷大選出口民調：總理呂特擊敗極右派

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出口民調預測，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）似乎已在今天的重要大選中，擊敗其極右派對手懷爾德斯（Geert Wilders）。

法新社報導，屬於荷蘭公共廣播系統的荷蘭廣播基金會（NOS）說，呂特的自民黨（VVD）在新國會中將獲得31席，成為最大黨。

懷爾德斯及其自由黨（PVV）和其他2個政黨並列第二，獲得19席。

路透社報導，NOS說，投票率達到81%，較2012年上次大選的74.6%高。

如果這項結果獲得證實，呂特將有機會組成聯合政府。而在今年大選中受到右派強力挑戰的全歐主流政黨也將鬆一口氣。（譯者：中央社簡長盛）1060316

(中央社)