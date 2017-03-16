川普控歐巴馬竊聽 眾院情資委員會：沒有證據

眾議院情報委員會經調查後，15日表示，川普的指控毫無根據，沒有證據顯示歐巴馬竊聽。(圖片取自美聯社)

美國總統川普前陣子忽然在推特暴走，指控前總統歐巴馬在大選前竊聽他，並要求司法單位調查，不過眾議院情報委員會經調查後，15日表示，川普的指控毫無根據，沒有證據顯示歐巴馬竊聽。

本月4日川普指控前總統歐巴馬在大選前竊聽他電話，雖然未提供證據，但他的幕僚都力挺川普，認為他一定掌握某些情資。但眾議院情報委員會主席，共和黨籍眾議員紐恩斯（Devin Nunes）表示，根據他所領導的眾議院情報委員會的調查結果，「我不認為在川普大樓有人竊聽」。

紐恩斯表示正等待司法部在20日前提供是否有法院下令對川普進行監聽的情況，不過還沒有掌握任何有關竊聽的消息，他表示「我們沒有找到發生此事的證據」。

聯邦眾議院情報委員會也調查，俄羅斯干預去年美國大選事件以及政權交接期間，川普競選團隊成員與俄羅斯官員之間的關係。

(中時電子報)