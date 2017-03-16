荷蘭大選出口民調 現任總理呂特領先

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荷蘭國會大選投票結束，正進行開票作業，根據最新出口民調顯示，現任總理呂特領導的自民黨席次領先，極右派政黨自由黨居次。

根據「比利時晚訊報」（Le Soir）最新快訊報導，根據最新出口民調顯示，荷蘭國會大選由呂特（MarkRutte）領導的自民黨（VVD）領先，在150席次中可能獲得31席。

至於有「荷版川普」之稱，極右色彩主張脫歐及反伊斯蘭的自由黨（PVV）黨魁懷爾德斯（Geert Wilders）則是居次。

另外，荷蘭新聞「Dutch News 」即時報導，這場大選約有1300萬註冊選民，今天上午開始投票自晚間時間9時結束，在專家預估投票率可能高達80%，目前進行開票中。

「Dutch News 」指出，繼去年英國通過脫歐公投以及川普當選美國總統，荷蘭大選被視為歐洲是否會是「加速轉右」走的一大指標，全歐洲都在關注荷蘭開票結果。1060316

(中央社)