大陸冷氣團影響 北台灣降雨最明顯

氣象局表示，今天大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫較低，其他地區早晚氣溫亦低；華南雲雨區東移影響，北部及東北部地區將轉為有雨的天氣。

中央氣象局指出，受大陸冷氣團影響，北台灣降雨最明顯、下雨的時間也比較長，全台僅南部平地受華南雲雨區的影響較小，仍維持多雲的天氣；溫度方面則因大陸冷氣團持續影響，今天清晨仍然偏冷，北台灣將降至攝氏14度，中部及花東約16、17度，南部則約18度。

而白天中部以北及東半部由於雲量偏多，北部及宜花高溫約18至20度，中部及台東介於22、23度間，下雨的時候感覺會更加有涼意，請民眾要注意溫度變化避免著涼；南部的天氣比較穩定、雲量較少，高溫仍可達23至25度。

氣象局表示，今天沿海地區仍然有比較大的陣風出現，海邊的浪也相當大，尤其北部及東半部沿海還有長浪發生的機率，提醒民眾風勢減弱後風浪不一定會立刻轉小，前往海邊活動要注意安全。

空氣品質預報資訊，今天雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060316

(中央社)