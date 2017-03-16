今北台陰雨南部天氣穩 週五週六中午有暖熱感
今起因華南移入的雲雨開始增加，中部以北、東半部及南部山區又將轉為有短暫雨的天氣，其中又以北台灣降雨最明顯，南部平地則沒有受到太多的影響，依舊維持多雲的天氣。
根據中央氣象局資料顯示，受到大陸冷氣團持續影響，今清晨仍偏冷，北台新竹僅14度，白天中部以北及東半部因雲量偏多，北部及宜花高溫約18至20度，中部及台東介於22、23度間，下雨時會更有涼意，而南部天氣穩定，高溫可達23至25度。
明天開始水氣將逐漸減少，北部及東半部的降雨也逐漸緩和；週五白天起到週六水氣更少，連北部的降雨也有機會停下來，再加上大陸冷氣團減弱，各地溫度明顯回升，北台高溫將再站回20度以上，中南部則約24至27度，中午前後將有暖熱的感覺。不過，下週二(21日)、下週三(22日) 將有一股東北風南下，屆時北台將再度轉涼。
空氣品質方面，今雲嘉南及高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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