雅虎遭駭案美國起訴4人 其中赫見2俄情報官

雅虎在加州的總部。(美聯社)

美國因雅虎(Yahoo)大規模駭客入侵一案今正式起訴4人，其中2人是俄羅斯情報單位的官員，另外2人則是駭客。美國過去也曾起訴疑似獲得中國和伊朗政府資助的駭客，這是首次有俄羅斯官員被美國起訴。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，這兩名俄羅斯官員Dmitry Dokuchaev和Igor Sushchin都是俄羅斯聯邦安全局(Federal Security Service, FSB)的成員，其中Dokuchaev是FSB負責調查駭客攻擊的資訊安全中心的一員，他去年12月因被懷疑和美國中央情報局合作，遭俄羅斯以叛國罪起訴。

遭美國起訴的駭客分別是Alexsey Belan和Karim Baratov。有加拿大市民身分的Baratov這周已經在多倫多被捕，但Belan獲得俄羅斯官方的保護、無法被引渡。

美國司法部國家安全部門負責人Mary McCord在記者會中，不願澄清這些人是否和美國民主黨全國委員會在去年選舉期間，電郵遭駭客入侵洩露一案有關，也不願表態這是否和俄羅斯企圖將大選轉向對現任美國總統川普(Donald Trump)有利有關。

美國司法部的起訴書中表示，這4人針對的目標是俄羅斯記者和反對黨官員、鄰近國家的前官員、數名美國政府中和網路安全、外交、軍事和白宮有關的人物。McCord說這4人的目標是收集資訊，也的確獲得一些具有情報價值的資訊，但這些駭客的目的是為了從中獲得私人金錢利益。

這4人利用和一家專門製造治療陽痿藥丸的公司合作，以取得足夠的資金來發動這起駭客攻擊。他們迫使雅虎的搜尋引擎在特定用戶使用時，在搜尋結果中出現這家陽痿藥丸公司的資訊，這家公司以獲得的點擊數來計算支付給Belan的費用。

他們在這起駭客攻擊中，總共監控了超過6,500個雅虎帳號，其攻擊行動中許多地方都和去年民主黨全國委員會遭駭的事件有很多類似的特徵。

在這個事件爆發前，原本雅虎欲出售核心資產給美國電訊巨擘Verizon，但在駭客攻擊曝光後，雅虎總共有10億用戶受到影響，不得不大砍出售價兩次，以保住這起出售案。

(中時電子報)