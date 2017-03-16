聯準會升息 美股全面上揚

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由於美國聯邦準備理事會（Fed）決定升息，且繼續預期今年內將還有2次升息，在公用事業和房地產類股領軍下，美國主要股市全面上揚。

彭博報導，道瓊工業指數漲112.73點或0.54%，報20950.10點。

以科技類股為主的那斯達克指數漲43.231點或0.74%，報5900.047點。

標準普爾500指數漲19.81點或0.84%，報2385.26點。

費城半導體指數漲8.322點或0.84%，報1004.648點。（譯者：中央社簡長盛）1060316

(中央社)