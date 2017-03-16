美原油儲存量意外下滑 油價上漲

我要評比

美國政府公布的數據顯示，上週美國原油儲存量意外下滑，油價上漲。

彭博報導，根據美國能源情報署今天公布的報告，上週美國原存量減少23萬7000桶，是去年12月以來首次週線下滑。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）4月交割價格漲1.14美元或2.4%，創今年1月以來最大漲幅，報每桶48.86美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油5月交割價格漲89美分，報每桶51.81美元。（譯者：中央社簡長盛）1060316

(中央社)