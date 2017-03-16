饒舌歌手MV槍擊川普 引發爭議
美國有著名的饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）在週日發布的新歌裡嘲諷川普，MV中還對著扮成川普的小丑開槍，不僅片段引發爭議，惹得川普動怒，他今日在推特上大嗆史努比狗狗。
史努比狗狗本周釋出以加拿大樂團BadBadNotGood創作歌曲「Lavender」混音的新歌，新音樂錄影帶，影片中演員幾乎都以小丑扮相現身。
其中1名小丑戴著蓬鬆金髮和垂到腰部的紅領帶名叫「羅納德‧克朗普」（Ronald Klump），在模仿白宮的「丑宮」（The Clown House）講臺上做出誇張手勢演說。
史努比狗狗拿著槍指著這名像在模仿川普的小丑，史奴比狗狗扣下扳機，從槍管冒出的是1面寫著「砰」（Bang）的小旗子。
該MV發布後便引起爭議。川普動怒，他今日在推特上大嗆他：「要是史努比狗狗的事業已經走下坡，想像一下他對前總統歐巴馬開槍的話，他就得吃牢飯。」
史奴比狗狗表示：「我覺得很多人拍了很酷的影片，痛快玩樂、開趴，但沒人處理像這樣的真實議題...小丑當總統。」
不過也有人批評對國家元首開這種玩笑不太妥當，更有參議員提到「美國以前曾有總統遭暗殺，對於這種事情理應當更小心」。
(中時電子報)
文章來源： Greatest of All Time News Hot 100 Billboard 200 Charts Videos President Trump Slams 'Failing' Snoop Dogg Over 'Lavender' Video
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