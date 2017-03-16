夏威夷聯邦法官擋下川普新旅遊禁令

夏威夷檀香山的海灘。(美聯社)

在美國總統川普(Donald Trump)修訂過的旅遊禁令即將生效的幾小時前，夏威夷的一位聯邦法官的判決出爐，擋下了這個將阻擋六個穆斯林教國家的人民進入美國的禁令。

根據CNN報導，這表示這六個國家的人民能夠入境美國，川普政府在原本的旅遊禁令被數個聯邦法庭擋下後，花了超過一個月的時間修訂。新禁令將伊拉克從原本被禁的七個國家中移除、不限制有綠卡和簽證的人士進出美國、並且取消之前被批評對某些少數宗教團體有利的部分。

路透社(Reuters)表示，夏威夷法官Derrick Watson緊急暫停了川普這項限制旅遊的行政命令，並表示該州有很大的機率，可證實這項命令違反了美國憲法其中禁止宗教歧視的部分。

川普這個修改過的旅遊禁令，禁止來自六個穆斯林教為主的國家的旅客，在未來90天內入境美國，這六個國家分別是伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門，並禁止所有難民在未來120天內來到美國。

(中時電子報)