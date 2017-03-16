夏威夷聯邦法官擋下川普新旅遊禁令
在美國總統川普(Donald Trump)修訂過的旅遊禁令即將生效的幾小時前，夏威夷的一位聯邦法官的判決出爐，擋下了這個將阻擋六個穆斯林教國家的人民進入美國的禁令。
根據CNN報導，這表示這六個國家的人民能夠入境美國，川普政府在原本的旅遊禁令被數個聯邦法庭擋下後，花了超過一個月的時間修訂。新禁令將伊拉克從原本被禁的七個國家中移除、不限制有綠卡和簽證的人士進出美國、並且取消之前被批評對某些少數宗教團體有利的部分。
路透社(Reuters)表示，夏威夷法官Derrick Watson緊急暫停了川普這項限制旅遊的行政命令，並表示該州有很大的機率，可證實這項命令違反了美國憲法其中禁止宗教歧視的部分。
川普這個修改過的旅遊禁令，禁止來自六個穆斯林教為主的國家的旅客，在未來90天內入境美國，這六個國家分別是伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門，並禁止所有難民在未來120天內來到美國。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。