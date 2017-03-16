3月16日各報頭版要聞

3月6日各報頭版要聞

重點要聞

●習川會拍板 3大主軸： 中美貿易 薩德佈防 一中原則

大陸國務院總理李克強昨日指出，中美兩國外交部門正就兩國元首會晤進行溝通，這是大陸官員首度證實將舉行習川會。美國總統川普上台後，與大陸國家主席習近平的首次會面，由川普的女婿庫什納一手策畫，大陸學者說，中美經貿、薩德與一中原則，將是習川會3大議題。

●美媒：川普將售台更精良武器

美國媒體披露，美國將在下月初川習會之後宣布對台軍售，將售予台灣更多防禦性武器。報導稱，歐巴馬政府於去年12月擋下了一筆約10億美元的對台軍售，川普政府現準備對台灣出售更多更好的武器。

●陸客旅韓零出團 航班腰斬

大陸限韓令昨日起生效！為報復南韓部署薩德系統，大陸國家旅遊局口頭下令，自3月15日起，禁止旅行社組織、推廣南韓旅行團，業界預計，陸客赴韓在去年826萬多人次基礎上，最多可能蒸發5、600萬人，減7成之多；同時，每月4400多班次大陸飛往南韓的航班，將面臨腰斬。

重點要聞

●桃猿新人王 性侵女大生未遂

中華職棒前新人王在台灣隊參加經典賽期間，遭Lamigo桃猿隊開除，昨天竟驚爆是意圖性侵女大生。追查發現，Lamigo桃猿隊內野手郭修延上月底在屏東集訓時，深夜酒後從4樓宿舍陽台爬進5樓女大生房間後，竟脫下褲子裸露下體爬上女大生所睡上舖，女大生驚醒尖叫，郭嫌驚惶奪門而逃。

●大馬海關惡劣 拘台女35小時 兇狠要錢 威脅上銬 不人道關屎臭牢房

台中市一名暱稱「喬妹」女子，上周四搭機前往馬來西亞，馬國海關以護照破損為由沒收其護照、手機，還將她關進四坪大、擠了二十七名女子的拘留室，三十五個小時後才遣返，事後她在臉書控訴遭不人道對待，昨她出面泣訴指控馬國海關因索賄不成才把她囚禁，「再也不敢去馬來西亞了！」她並指返國後外交部不聞不問，但外交部指未接獲該女求助。馬國駐台辦事處則未回應。

●禽流疫苗買了沒用銷毀 農委會白白燒掉4千萬

禽流感疫情未歇，立委昨卻質疑，農委會近年每年都採購上千萬劑H5、H7亞型禽流感疫苗，但幾乎買了沒用就銷毀，光是近四年採購總金額就高達四千萬元，質疑根本浪費錢。昨農委會主委林聰賢表示，疫苗本是備而不用，但今年不會再買了。民眾痛批，買了又不用，何必買？納稅人的錢就是這樣被浪費掉的。

重點要聞

●深化亞洲會見三國領袖 美國務卿訪日、韓、中

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）昨晚抵達日本，展開任內首度亞洲行。他將先後訪問日本、南韓以及中國大陸，預計與三國的領袖和高層官員商討區域安全與經貿等共同關切議題，除了朝鮮半島問題，安排大陸國家主席習近平下月與美國總統川普會晤，也是他此行的重要任務。

●幽靈判決？ 司法院：涉國家機密封存 見解公開

台北地檢署起訴前總統馬英九洩密罪，引用最高法院一○一年度台上字第二九七○號刑事判決關於國家機密的見解，外界質疑二九七○號判決是司法院找不到的幽靈判決；司法院昨天表示，該判決涉國家機密，檢察官、法官都無法調讀全文，但要旨收錄在內網「司法判解」中，並出刊發行，非幽靈判決。

●電梯保養造假遭罰停業 民眾安全怎辦？

台北市政府今年二月間，稽查北市知名大賣場、社區時發現，知名電梯公司「通力」造假，偽簽電梯保養紀錄。北市府本月七日對通力做出停業一年的懲處。不過，時代力量立委立委徐永明指出，最近接獲民眾陳情指出，通力後續保養維修作業因此中斷，「本來要懲罰通力，現在變成處罰民眾。」

重點要聞

●前副總統隨扈 赴中經商變共諜

國安單位追查在台共諜有驚人發現！曾任前副總統呂秀蓮隨扈的前國安局特勤中心警安組少校王鴻儒（四十六歲），退伍後到中國經商時被中國國安單位吸收淪為共諜，返台後涉嫌發展組織，企圖慫恿昔日同袍、憲兵司令部中校情報官變節，意圖刺探憲兵司令部的國家情報機密，幸好事敗，檢方訊後將王鴻儒依違反國家安全法罪嫌向桃園地院聲請羈押獲准。

●掏空幸福人壽127億 鄧文聰因病3.5億交保

幸福人壽前董事長鄧文聰，被控主導海外質押公司資產掏空一二七億元，一審被重判廿八年，鄧上訴高等法院後，以患有重度睡眠呼吸中止症，在看守所發作險些喪命聲請交保，高院認為鄧財力雄厚、政商人脈深厚，且有他國護照，有逃亡之虞，但考量其病情，裁准鄧以三億五千萬元交保、限制出境及定期向轄區派出所報到。

●高公局「假傳聖旨」調閱ETC 法官怒指侵害民眾隱私

游姓女子去年四月開車行經中山高南下八十八．一公里處時，遭民眾提供行車紀錄器影像告發她違規行駛路肩，裁罰四千元。游女不服提行政訴訟，交通部國道高速公路局竟「假傳聖旨」，聲稱新竹地院審理需要，向遠通電收調閱游女ETC通行紀錄，法官聞訊震怒，不僅判決撤銷罰單 ，更直指此舉「已侵害民眾隱私」！

(中時電子報)