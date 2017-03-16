衣索比亞垃圾山坍塌 死亡人數升至113人

垃圾山發生滑坡，周邊數十間居民房屋被摧毀或掩埋，救援人員日夜不停地進行搜救。(圖/擷自太陽報)

衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴垃圾山坍塌滑坡事件造成的死亡人數已升至113人，衣索比亞昨(15)日宣布進入為期3天的全國哀悼日。

阿迪斯阿貝巴城市管理新聞事務辦公室主任莫格斯告訴記者，救援人員15日在垃圾山又搜尋到41具遇難者遺體，目前遇難人數達到113人，其中包括38名男性和75名女性，一位當地居民表示，另外還有至少80人失蹤。

該事件在11日晚間，位於阿迪斯阿貝巴南部環城路附近的一個垃圾山發生滑坡，周邊數十間居民房屋被摧毀或掩埋。連日來，救援人員在垃圾山日夜不停地進行搜救，死亡人數還可能進一步增加。同時，大約350名當地居民從垃圾場附近疏散到安全地區。

發生事故的垃圾場是阿迪斯阿貝巴規模最大的垃圾山，佔地30多公頃，垃圾堆積約30公尺高。在垃圾山周邊甚至垃圾山上就有居民搭建簡易房屋，雖該垃圾山在事發前已經停用，坍塌滑坡意外仍發生，造成百餘人喪命。

(中時電子報)