巴西經濟呈復甦跡象 穆迪上修信評展望
國際信評公司穆迪今天將巴西債券評級，從負面展望調整為穩定，國家主權信用評級維持在投資級Ba2，預測短期內巴西信用風險應該不會再被調降。
另外兩家國際信評機構惠譽（Fitch）和標普（S&P），亦分別在2016年11月和上個月決定維持巴西國家主權信評負面展望。
穆迪（Moody's）聲明指出，巴西負面展望的下行風險正在降低，總體經濟條件穩定，隨著經濟顯示出復甦的跡象，通貨膨脹下跌，財政狀況也更清晰。
報告還指出，跡象顯示經濟政策的運作正在改善，機關也逐漸恢復穩健，提供了結構性財政改革計畫實施的基礎。
穆迪指出，2017年巴西經濟開始復甦，在市場預期中，「去年出現改革的正面環境，顯示機關運作獲得改善，有利實施稅制改革及今年通過退休金改革案。有關財務支持巴西石油公司（Petrobras）的負債風險下降，從而降低下行風險。與此同時，授予各州政府債務減免的稅務成本仍然有限。」
穆迪在2016年2月調降巴西國家主權信用評級，從Baa3變成Ba2，令巴西喪失投資評級，且持負面展望。1060316
(中央社)
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