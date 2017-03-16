艾瑪華森私密泳裝照遭駭 駁斥沒拍裸照

艾瑪華森負面新聞頻傳，如今又被爆私密泳裝照外流。(圖/達志影像)

英國女星「妙麗」艾瑪華森近日為新片《美女與野獸》宣傳，不過人紅是非多的她，日前才因拍攝性感照被轟是「偽君子」，現在又爆出電腦遭駭客入侵，導致試穿泳裝的私人照外流，甚至被公開在網站上。

根據《蘋果日報》報導，遭駭對象除了艾瑪華森與還有女星亞曼達席菲德，而流出的照片是艾瑪華森與造型師在浴缸中拍下的照片，這組照片更被公布在加密的網站討論區，對此艾瑪華森發言人也發布聲明，強調這是2年前與造型師在試裝時拍的照片，目前已在與律師討論對策，不便再多做評論，另外也強調絕對沒拍裸照。

根據調查，艾瑪華森2年前在聯合國以女性親善大使身分發表性別平權演講後，就有駭客放話要公布私人照片，至於是否為同披駭客所為就不得而知了。

(中時電子報)