安以軒閃婚 愛情宣言「吃到老」有玄機！

安以軒閃婚！（圖／取自安以軒微博）

演藝圈女神又一位死會！安以軒15日對外證實閃嫁澳門百億CEO陳榮煉，兩人昨在夏于喬、劉品言、Linda的見證下在台北登記，安以軒隨後也在網上坦言「被收服」，而一句「好吧，就陪你吃到老、玩到老」的愛情宣言可說是大有玄機！

安以軒和陳榮煉祕密交往2年，昨終於修成正果，安以軒更以「小叮噹」形容老公，指他在兩年多前用任意門闖進她的生活，自己花了810天認識他，最後還是被收服，一句愛情宣言「就陪你吃到老、玩到老」卻很有典故，全因這是安以軒拍《仙劍奇俠傳》時的台詞。

安以軒2005年和胡歌合作《仙劍奇俠傳》，當時她飾演的林月如對李逍遙就曾這麼說過，如今她將其用在結婚宣言上，讓不少粉絲看了好開心！

(中時電子報)