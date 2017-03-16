WBC》轉念再戰經典賽 道奇守護神簡森：為何不？
挾強大火力的荷蘭隊，連續兩屆闖進經典賽四強，滿心喜悅之餘，有個消息想必更讓他們樂得飛上雲端，那就是他們展現的拚勁，總算讓道奇守護神簡森(Kenley Jansen)改變心意，願意第三度披上國家隊戰袍，「這些從小一起奮戰的夥伴打得很棒，看著他們的表現，為何不打？」
有桂格瑞斯(Didi Gregorius)等5名大聯盟球星、日職重炮手巴倫汀(Wladmir Balentien)組成豪華打線，單就這一點，就足以讓荷蘭隊成為四強大熱門，但投手戰力不足，卻是他們的一大隱憂，如今上季奪得47救援、自責分率僅1.83的簡森入隊，可望讓這個問題獲得紓解。
「希望我的投球，能讓我們拿下勝利！」先前因為疲憊，簡森曾表態不打經典賽，但看著球隊一路拚進四強，如今將挺進他所在的道奇球場，讓這名29歲強力終結者轉念再戰，「春訓前，我還沒準備好，但如今三月底了，何不給自己一個機會？」話雖如此，但事實上簡森春訓狀況並不好，自2日起三場出賽，共投2.2局就失3分，自責分率是偏高的10.12。
不過簡森決定參賽，道奇總教練羅柏茲(Dave Roberts)非但沒阻止，反倒讚同他的決定；他表示在經典賽前，他們就曾談過荷蘭若闖進四強就參賽的這件事，「對簡森而言，能為荷蘭隊、為祖國的人們投球是一種榮耀。看他在比賽展現的狀態，更凸顯能有機會替荷蘭投球，對他來說有多重要。」
(中時電子報)
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