大選勝 總理：荷拒錯誤類型的民粹主義

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荷蘭總理呂特（Mark Rutte）今天表示，他所屬的自民黨（VVD）正朝贏得荷蘭國會選舉邁進，他宣告，這個結果代表荷蘭拒絕「錯誤類型的民粹主義」。

路透社報導，笑容滿面的呂特在海牙1場選後慶祝活動中告訴支持者：「看來自民黨將連續第3次成為荷蘭最大黨。」

呂特擊敗反伊斯蘭、反歐盟極右派煽動者懷爾德斯（Geert Wilders）的挑戰。他說，他已和多位歐洲領導人通過電話。

他說：「繼英國脫歐、美國大選後，荷蘭也在這一晚向錯誤類型的民粹主義說不。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060316

(中央社)