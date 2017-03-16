巴西左派罷工示威 反對退休金制度改革
巴西左派運動人士今天在全國發動罷工示威活動，反對政府實施勞工和退休金制度改革。多座州府的大眾運輸停擺，道路被封鎖，還有數州的公立學校教師宣布無限期罷工。
聖保羅市內至少6處地點記錄群眾示威，商業大道包利斯塔（Paulista）和市中心幾條幹道在示威者遊行期間，禁止車輛通行。
所有示威者最後齊集在包利斯塔，手持「勞工唯一中心工會」和「無殼蝸牛勞工運動」等左派組織的旗幟。工會指出，至少9萬人參加示威，軍警未公布官方數據，但派出千名員警隨行，維護治安與秩序。
今天稍早，巴西總統泰梅爾（Michel Temer）指出，退休金制度改革案將避免國家社會安全局陷入癱瘓。巴西國家社會安全局主管支付社會福利金（退休金和撫卹金）。
泰梅爾還說，如果法案獲通過，「不會剝奪任何人的權利。」
無殼蝸牛勞工運動全國督導布洛斯（Guilherme Boulos）向媒體表示，今天在全國發動的罷工示威活動，顯示巴西人對政府的不滿情緒。1060316
(中央社)
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