川普2.0版旅禁上路前夕 夏威夷法官喊卡

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美國法院文件顯示，夏威夷州一位聯邦法官今天暫停總統川普經修改的2.0版旅行禁令，這項禁令原定數小時後於16日一早生效。

路透社報導，聯邦法官華森（Derrick Watson）緊急中止川普行政命令。川普政令目的是暫時禁止主為難民及6個穆斯林占多數國家的旅客入境美國。

華森表示，夏威夷州確定，川普政令極有可能違反美國憲法中防止宗教歧視的政教分離條款。法新社報導，華森說這項禁令若上路，非常可能會造成「無可挽回的傷害」。（譯者：中央社盧映孜）1060316

(中央社)