宮廟誦經會 千人誦讀弟子規

為端正社會風氣，民間社團１８日將在台中元保官辦千人讀誦弟子規活動，號召爸爸媽媽帶小孩一起來參與。（馮惠宜攝）

弟子規是學童啟蒙教育必讀教材，為讓更多學子從誦讀弟子規到身體力行，中華弟子規行願關懷協會與元保宮將在18日舉辦一場千人誦讀弟子規活動，透過慎重的「請規儀式」並在活動現場設置「規矩方圓」等，端正倫常，更籍由千人誦讀讓弟子規精神常流民心，以改善社會風氣。

這場「大家一起來誦讀弟子規」活動18日上午10時在台中市元保宮隆重舉行，中華弟子規行願協會理事長王添泉指出，活動中特別安排「請規儀式」，特地慎重從台中東勢區已有230年歷史的「台灣巧聖仙師祖廟」奉請「規矩（文公尺）」，現場也邀請高齡96歲的國寶級書法家任漢平大師現場揮毫。

王添泉說，「弟子規」是學童啟蒙教育最佳教材，對於修身律己、待人處事、治學上進之道等都有明確的規範，若能熟讀應用，終身受益無窮。這次邀請各界人士及社區民眾到場一起誦讀「弟子規」，盼能動帶動更多人參與學習，以改善社會風氣。

(中時)