中美互動上軌道 台海暫保平靜

美國國務卿提勒森即將首度訪問大陸，美中互動漸上軌道。（美聯社）

經歷了川普上台的不確定性後，近期美中互動漸漸步上軌道。外界曾擔心川普拋棄一中政策，將為台海掀波，目前看來，台海暫時可保平靜。

近期中美互動熱絡，港媒中評社指出，總理李克強昨天在記者會上談及中美關係時，釋放出樂觀信號。而美國務院代理亞太助卿董雲裳13日在華府簡報國務卿蒂勒森的亞洲行時也稱，相信美國已經回到以往的一中政策。

董雲裳稱，雖然川普政府的亞太政策尚未成型，但歐巴馬政府的「重返亞太」戰略已正式死亡，本屆政府將有一個自己的方案，但具體細節還未確定。

提勒森18日至19日訪問中國大陸期間將會晤習近平、國務院總理李克強、國務委員楊潔篪、外交部長王毅。董雲裳指出，這是提勒森首次訪問中國大陸，將會設定工作計畫，為雙邊政府建立新的雙邊關係。

不過中評社也指出，川普政府重申了一中，但其具體的台海政策仍不明朗，仍待觀察，美國一向是說一套做一套，這是大陸須提防的。

(中時電子報)