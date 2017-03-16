巴西涉貪牽連廣 檢方調查名單送最高院

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巴西總檢察長賈諾特針對巴西石油公司貪瀆案主要涉案建商的有賞告密內容，向聯邦最高法院提出320件，共11箱的聲請調查或結案文件，今天已全數送交法院。

巴西媒體指出，其中83件聲請調查的對象包括前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和羅賽芙（Dilma Rousseff）、5名部會首長、參眾兩院議長、5名參議員、2位前財政部長曼蒂嘉（Guido Mantega）和巴拉奇（Antonio Palocci），以及超過60名議員和其他政界人士。

到目前為止，還沒有關於檢方聲請調查總統泰梅爾（Michel Temer）的消息傳出。雖然據傳他的名字也在有賞告密內容中被提及，賈諾特（Rodrigo Janot）似乎根據憲法規定忽略他的名字，保留追究總統在任期外犯下的行為。

聯邦最高法院巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案報告人、大法官法金（Edson Fachin）及所屬最高院2組成員的決定，將對巴西石油公司貪汙機制調查行動、2018年選舉和巴西政治的未來，產生關鍵性影響。

由於聲請調查目標涉及工黨、巴西民主運動黨、巴西民主社會黨等巴西主要政黨人士，賈諾特要求法金撤銷所有告密內容的保密性質，而所有告密者也必須向法院提交相關指控證據。

巴西新聞網站G1專欄作家古洛維契（Helio Gurovitz）指出，巴西石油公司貪汙機制調查行動揭露巴西黑金政治的醜陋面貌，讓國家社會有機會將此惡瘤連根拔起。1060316

(中央社)