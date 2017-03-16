大學個人申請 今早8時公布一階篩選結果

106學年大學個人申請提供5萬5954個名額，創歷年新高。大學甄選入學委員會今天上午8時起公告第一階段篩選結果，通過篩選考生還需參加二階段甄試。

106學年大學學測成績2月公布，大學個人申請日前完成報名。根據大學甄選入學委員會資料顯示，今年個人申請入學共有69校參加，提供5萬5954個名額，創歷年新高。

參加個人申請管道的考生，最多可填6個志願校系，各校系可根據學科能力測驗、高中英語聽力測驗、術科考試等項目設定檢定標準進行篩選，甄選委員會今天上午8時起在網站（https://www.caac.ccu.edu.tw/）公告第一階段篩選結果，考生可知道申請的6校系中，有幾個校系通過一階篩選。

甄選委員會表示，通過第一階段篩選的考生，仍需依各校系規定，上傳書面審查資料，並參加第二階段指定項目甄試，書面審查上傳開始時間為3月17日，截止時間由各校校系自訂，甄試時間安排於3月24日至4月23日之間，各大學校系將於4月27日前公告錄取結果。

由於考生可能同時錄取數個校系，因此各校公告錄取結果後，考生仍需要上網填寫志願序，進行最後分發。甄選委員會表示，5月2日至5月3日開放錄取考生登記就讀志願序，5月10日將公告統一分發結果。1060316

(中央社)