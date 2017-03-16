川普元配將出回憶錄 細數共同養育三子點滴

川普和伊凡娜的舊合照。(美聯社)

美國現任總統川普(Donald Trump)的第一任妻子伊凡娜(Ivana Trump)，將撰寫一本回憶錄來描寫她當年和川普共同撫養三名子女長大的點滴。

根據英國《電訊報》(Telegraph)報導，出版社(Gallery Books)表示這本書《Raising Trump》將會在9月12日正式出版，伊凡娜將撰寫身為人母、力量和韌性的故事，並且談論關於她小時候在現已解體的共產國家捷克斯洛伐克(Czechoslovakia)渡過的時光，以及她遠離故鄉來到紐約的經過，也會談論她的愛情經歷和她如何成為成功的女商人。

出版商的聲明表示，雖然伊凡娜和川普生下的小孩伊凡卡(Ivanka)、小唐納(Donald Trump Jr.)和艾瑞克(Eric)最近因川普成為總統而獲得大眾注目，但伊凡娜是撫養他們長大的人，也是教導他們許多重要的人生道理如忠誠、誠實、正直和企圖心的人。

Gallery Books強調這本書沒有政治色彩，也不會批評川普。川普和伊凡娜在1992年離婚，當時川普和Marla Maples傳出婚外情，並在隔年娶了Maples。伊凡娜在離婚過程中簽下保密條款、並將三個小孩的撫養權交給川普。

伊凡卡、小唐納和艾瑞克對伊凡娜將出這本回憶錄感到相當高興，並將予以協助，他們在聲明中稱讚伊凡娜是個很棒的媽媽、老師和啟發者。

這是伊凡娜的第三本書，之前她寫過的兩本書中，《For Love Alone》遭到川普上法庭控告，川普宣稱這本小說是根據兩人的婚姻，因此違反了兩人離婚時簽下的保密條約，最後兩人以和解收場。

Gallery Books是美國六大出版商之一西蒙與舒斯特(Simon & Schuster)的分公司，西蒙與舒斯特之前也曾幫川普出過一本書《跛腳美國：如何讓美國再次偉大》(Crippled America: How to Make America Great Again)。

(中時電子報)