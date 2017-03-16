權力更增 中國兩會聚焦「習核心」

中國領導人習近平。（圖／本報系資料照片）

2012年中國全國人民代表大會（NPC）結束時，中國政客中知名人物薄熙來被徹底推翻，現關押在北京北郊的一座監獄裏。而今年兩會，政府工作報告及各種會議中提到習近平時，最常出現「共產黨的領導核心」。有媒體報導，習近平成為繼毛澤東之後，獲得稱號最多的中國領導人，習主席的熱度持續上升。

根據《BBC》報導，中國兩會通常被認為只是擁有橡皮圖章的象徵性權力機構，但卻是近距離觀察某些中國政治群體是否處於上升態勢的場所。回顧2012年兩會結束，薄熙來因一起對英國商人的謀殺，遭掀濫用權力與腐敗等罪行被判處終身監禁，現關押在北京北郊的一座監獄裏，薄熙來在中國政壇正式出局。

雖然有媒體分析認為，習近平目前亟待解決的是對金融領域的全面掌控，因習近平全力反腐、打貪以來，「高危資金」因懼怕被清算，拚命外逃。習則祭出密集打擊地下錢莊，收緊資金管制等措施，這堵截人民幣急貶局面下的資金外流。但今年兩會，「習近平核心」的治國理政新思想是最熱門話題。

(中時電子報)