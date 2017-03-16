美參議院表決 確認柯茨為國家情報總監

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美國參議院今天表決，壓倒性地確認前聯邦參議員柯茨（Dan Coats）為川普政府的國家情報總監，並通過陸軍中將麥馬斯特（H.R. McMaster）轉任白宮國家安全顧問的人事案。

路透社報導，柯茨獲得參院85票對12票確認，他僅需51票即可獲得確認。柯茨曾擔任前美國總統小布希（George W. Bush）的駐德國大使。

共和黨唯一投票反對柯茨人事案的參議員為保羅（Rand Paul），他是參院主要的隱私權倡導者之一，另外也有數名民主黨議員投票反對。

麥馬斯特轉任國安顧問人事案獲參院86票對10票通過，沒有任何共和黨議員投票反對。

一般而言，美國參院不會對總統的國安顧問任命進行表決，但考量他是現任軍事官員，因而對他的重新任命進行表決。（譯者：中央社徐睿承）1060316

(中央社)