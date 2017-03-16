膀胱過動症影響生活 醫師籲勿輕忽

膀胱過動症患者常因頻尿、急尿甚至急迫性尿失禁造成生活上的困擾。但醫師指出，只有約13%患者會尋求醫師協助，呼籲患者應積極接受治療。（奇美醫學中心提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月16日

膀胱過動症患者常因頻尿、急尿甚至急迫性尿失禁造成生活上的困擾。但醫師指出，只有約13%患者會尋求醫師協助，呼籲患者應積極接受治療。

奇美醫學中心泌尿外科主治醫師李高漢表示，一般人的膀胱儲尿量約為400cc，但膀胱過動症病人只要200cc左右就有尿意。台灣的研究發現，膀胱過動症盛行率約18.6%，最常見的症狀為頻尿。

李高漢表示，研究也發現，除了年齡增長與盛行率有正相關之外；糖尿病、高血脂、腦中風、巴金森氏症、攝護腺肥大、應力性尿失禁、焦慮或憂鬱症病人、以及反覆性泌尿道感染，都與膀胱過動症相關。

他說，雖然有69%的人對於膀胱過動感到困擾，卻只有13%的人會因為這些症狀尋求醫師的協助。除了一般行為治療、物理治療、藥物治療之外，也可考慮在麻醉下進行膀胱擴張術、去神經術或是膀胱加大手術，增加膀胱儲尿的功能，改善頻尿、急尿的症狀。1040316

(中央社)