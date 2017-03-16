「世界最大謎團」景甜親自讀惡評 網友路轉粉！
大陸女星景甜因為人氣與知名度都比許多一線女星來得低，但卻是好萊塢大片一部接著一部拍，讓網友封她是「世界大謎團」。不過她去年底曾上節目，親自念出網友對她的惡評，景甜超高EQ面對的影片近日又被翻出，網友看完後都讚「我路轉粉了！」
景甜自從出道以來就是一帆風順，她和一票大咖合作過，最新作品更是張藝謀導演的《長城》，她和麥特戴蒙搭檔演出，也在《金剛：骷顱島》露臉，未來更還要演出《環太平洋2》，種種不思議成為熱論。
但其實先前景甜曾上過「瓣嘴」的節目，其實就是仿效外國節目，找來大明星親自讀出網友對她的惡評與毒舌。網友毫不留情酸「只要看到有景甜，就能意識到是不值得一看的國際認證標示」，讓景甜笑回「那我是不是要申請個專利？」對於在《新警察故事2013》中也被質疑都蒙臉抓壞蛋的警員場面，為何就景甜可以完全露臉？她被酸「長得好看了不起？」景甜則一臉笑容回「謝謝！」超級逗趣反應，讓不少網友都說景甜這反應太天真，「從路人轉粉絲了。」
(中時電子報)
關鍵字：景甜、
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