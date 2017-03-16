醫院壓榨護理師 他列10種剝削手法

護理師被壓榨情形時有所聞。(達志影像)

血汗醫療情況時有所聞，護理師被壓榨的情形也層出不窮，律師呂秋遠再臉書PO文表示，台灣是個過勞的國家，我們賴以自豪的醫療業，其實是仰賴過勞才能生存，是建立在脆弱的「奉獻」兩個字之上，誰不願意犧牲奉獻，誰就是對不起這份工作。

呂秋遠羅列出10種醫院剝削員工的方式，他直言醫院管理高層有壓榨醫師的情況，但更喜歡壓榨護理師，因為護理師缺乏資源，更不容易瞭解法律與現實的連結，遇到問題時會習以為常，知道自己權益的人則會忍氣吞聲，醫院會要求同仁「相忍為國、共體時艱」。

以下為呂秋遠所列10種壓榨方式:

1.你欠我，你全家都欠我：醫院會製造一種特殊的無薪假，這個可以得諾貝爾獎的發明。當病人太少時，有些醫院會故意要求部分護理師不用來上班，以較少人力來照顧這些病人。這時候，被強迫休假的護理師，就會積欠醫院上班時數，導致扣薪或是用特休來補，這叫做負時數。

2.放假都沒力氣，還說是護理師：醫院會突然當天通知護理師放假。一般而言，基於評鑑或成本考量，一個日班的護理師照護九個病患。但如果只剩下四個病患，就會通知護理師放假。而這四個病患，就分配給其他的護理人員照護。這叫做彈放，也就是彈性放假。

3.護理師只不過是我的表面工作，我真正的工作是超人：醫院會要求護理師在放假日來醫院開會，但完全義務奉獻。或者是門診護理師如果上午有門診，但下午沒有，就會要求護理師自己在下午請假。這叫做自假，也就是自己休假。

4.護理長，朕現在命令你終生保護醫院，號稱高手高手高高手：如果主動爭取勞動權利，因每個月的排假掌握在護理長或主管手上，就會排出很爛的班表。例如大夜班（早上八點下班）接休假1日再上日班（隔日早上八點上班），這種班表，等於沒休假。

5.十口Po文，Po權Po薪Po休假。八目共管，管人管物管臉書：醫院主管會監控護理人員的臉書，或是在新人訓練時，如果有新人討論勞動權利，就會點名做記號，或是把這個新進人員故意隔開，至於院內留言網頁，如果有相關勞動法規留言，也會透過網管人員一律刪除。

6.考績的奧妙之處，它可以藏在工作之中，隨手可得，還可以利用它來隱藏殺機，就算被勞工局抓了也告不了你，真不愧為七種武器之首：主管會用考績來控制主張勞動權利的護理人員，輕則影響獎金，最嚴重有可能會解聘。考績的考核範圍無所不在，甚至自假不來開會也會影響考績。

7.新人的奧妙之處，就是可以讓一個好像主管那麼笨的人飛到半空中，而且還可以叫得像殺豬一樣：醫院非常熱衷招募新人，護理系是全國最熱門的科系之一，新鮮的肝非常多。到了每年畢業季，醫院高層都很熱衷招募新人，到了招募季節，大概都只會講醫院的福利，但從來不真正的告訴新人，即將面對的環境與勞動條件，對於醫院的資深人員，如果不願意接受勞動條件，就讓這些人「自願離職」以減少開銷。

8.是契約！我加了契約：許多醫院會與護理人員簽工作契約，在簽約時，又不是職棒選手，當然沒有簽約金或是只有少量金額，但違約時，卻要求高額違約金。目前雖然法院在判決時，大多支持護理師，醫院還是會以契約綁人，而且一旦違約，寧願要護理師與醫院訴訟，到法院爭取權益。

9.總之我大人叫賤人就可以，你賤人叫我大人就不行：護理部的主管常常會暗示想要爭取權益或申訴的護理師，諸如「護理界很小，院長到哪都很吃得開」、「醫院有辦法知道檢舉的人是誰，到時候就會有人倒楣」等等的謊言來恐嚇護理人員。

10.醫院很危險滴，快回火星去吧：目前超收的情況非常嚴重，一個病房有時候會有四十床，特別在偏鄉，稽查不容易時更是如此。由於目前並沒有法律規範適當的護理師與病患比，所以大概只有在評鑑的時候，才會趨近於正常，其他時間都是自由彈性調配，以成本最低為優先考量。

(中時電子報)