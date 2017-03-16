呂秀蓮前隨扈赴陸經商淪共諜 收押禁見
共諜議題近來鬧得沸沸揚揚，調查局深入追查台商何志強共諜案時更赫然發現，曾任前副總統呂秀蓮隨扈、前國安局特勤中心警安組少校王鴻儒，退伍後赴陸經商被吸收為共諜，與何志強返台為中國情報機構發展組織。調查局去年報請桃園地檢署指揮偵辦，13日逮捕從中國返台的王鴻儒，14日凌晨訊後被裁定收押禁見。
據《自由時報》報導，王鴻儒於91年5月以上尉階級，由憲兵司令部借調到國安局特勤中心擔任呂秀蓮的隨扈，直到92年12月以特勤中心警安組少校退伍。隨後到中國經商，98年被天津市國安局人員「孫東」吸收，以協助在中國經商順利及提供高額工作費為餌擔任「細胞」，與台商何志強為同一組織成員。
王鴻儒返台後慫恿昔日同袍、憲兵司令部中校情報官變節，意圖刺探憲兵司令部的國家情報機密，幸好事敗，檢方訊後將王鴻儒依違反國家安全法罪嫌向桃園地院聲請羈押獲准。
同樣被中國情報單位吸收為「細胞」的台商何志強，事敗落網後，被檢方依違反國家安全法起訴，士林地院99年底認定其行為屬未遂犯，判處1年2月徒刑、緩刑2年。近日他也被傳喚到案，然因其前案已被判刑，訊後暫獲釋回。
(中時電子報)
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