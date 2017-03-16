痛風除吃太好喝酒 和這些都有關
很多人都以為痛風跟吃太好或喝酒有關，但醫師表示，大部份痛風患者因體質特別或服用利尿劑、抗結核菌藥物等藥物，都會影響血液中尿酸濃度，形成痛風，「多喝水是不二法門」。
全台天氣冷颼颼，不少人喜歡品嚐熱騰騰的火鍋，但對於痛風患者來說，往往吃完火鍋，關節酸痛就隨之而來。
中壢天晟醫院風濕免疫科醫師翁國益表示，痛風最常見的症狀是痛風關節炎，發作時非常疼痛，常見於年紀大的男性、停經女性及腎功能不好的病患，主要是因為體內新陳代謝產生的尿酸，堆積在關節或其他組織造成發炎現象。
翁國益說，很多人以為痛風跟吃太好或喝酒有關，但大部分痛風患者因體質特別，即使沒有攝取太多高普林食物，血液中尿酸濃度仍容易偏高。另外有些如利尿劑、抗結核菌藥物等藥物，也會影響血液中尿酸濃度。
醫師指出，痛風症狀的特色是腳趾、腳踝或膝蓋急性的紅腫疼痛，特別以大腳趾最常見。初期的急性痛風關節炎通常數天到一個星期就會過去，但如果沒有好好治療高尿酸血症，慢慢地，每次發作對相同藥物的反應會越來越差，疼痛持續時間會越來越長。
翁國益說，若演變成為關節被破壞的慢性痛風關節炎，或痛風石已經出現，那就沒有所謂發作不發作的差別，每天24小時都可能疼痛，對生活品質影響非常大，如果造成皮膚的潰瘍破損會非常難痊癒，除了調整生活習慣、注意飲食，最好還是盡早就診，透過專業醫療診斷，服藥控制尿酸，預防急性痛風關節炎，維持正常的腎功能。
天晟醫院營養師潘璿凱也建議，平日飲食除了要避免高普林的食物，像是海鮮或長時間烹煮的肉湯或肉汁；若喜歡喝含果糖的飲料，容易造成體內尿酸生成，單純的白開水是最好的飲品，每天最少喝2000cc的水，減少尿酸囤積。1060316
(中央社)
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