老舊等於危險？重建條例審查牛步

立法院內政委員會昨初審《都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例》草案。因專家學者日前在公聽會直指「危險」、「老舊」定義不清，朝野立委昨亦爭論不休，連條例名稱都喬不攏，只確定中央主管機關為內政部、地方為縣市政府，最後站以促進危樓重建為立法重點。

時代力量立委高潞·以用即表示，「老舊不代表危險」，建築安全才是重點；國民黨立委陳超明則指出，只有都市才享有重建權利，鄉下都沒有，建議直接把「都市」兩字拿掉；民進黨立委吳思瑤則認為，條例不應以「獎勵」作為立法精神。

而民進黨立委尤美女則主張，危險房屋之改建，須排除符合文資法定義之建築，以利歷史文化之保存。最後，會議主席、民進黨立委姚文智則裁示，名稱暫時保留，先進行討論，「先把衣服穿好，最後再來戴帽子。」

內政部次長花敬群則表示，「老舊」兩字背後有對於高齡化社會之關懷及支持，就統計來看，屋齡30年以上房屋有300多萬件，預估每10年會增加100、200萬件，這無法短期解決，重建需求壓力大，盼能以條例鼓勵小規模重建先行。

花敬群強調，因現行都更機制對於危險、老舊房屋處理成效慢，盼拉出來簡便處理，使重建能在兩個月內拿到建築執照，就是力求「解套」。他也說，如果政府無法促成危險、老舊又團結的社區重建，就是失職。

經過鎮日討論，朝野同意條例排除經指定具有歷史、文化、藝術及紀念價值，且符合「危險」定義之3類建築，包括第一，不符建築法、災害防救法等，需限期或強制拆除者；其次，經結構安全性能評估未達最低等級者；最後是經結構安全性能評估結果，建築物耐震能力未達一定標準，經改善不具效益，且屋齡30年以上者。

根據營建署統計，台灣歷經地震、風災後，已列管之危險建物，俗稱貼紅單有591棟、黃單有1871棟，符合第一類型之危險房屋，粗估有2800棟。署長許文龍說，目前這些房子只有簡易處理，囿於現行都更機制困難，「他們是在等待機會（重建）。」

(中時)