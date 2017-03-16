花蓮旅宿業多 把關品質勤稽查

我要評比

提升旅宿品質，維護合法業者權益，花蓮縣政府前半年稽查旅宿業者494家次，查獲違反發展觀光條例並裁罰件數共26件，期盼透過稽查方式，為旅客住宿安全把關。中央社記者李先鳳攝 106年3月16日

提升旅宿品質，維護合法業者權益，花蓮縣政府前半年稽查旅宿業者494家次，查獲違反發展觀光條例並裁罰件數共26件，期盼透過稽查方式，為旅客住宿安全把關。

花蓮縣觀光處代理處長彭偉族表示，每年均採定期或不定期稽查、跨單位聯合稽查或夜間稽查方式，查緝非法住宿，包括民眾檢舉案件、列管案件及重大違規案件，並查核合法旅宿經營者公共意外責任險投保情形等。

105年7月至12月稽查旅宿業者494家次，查獲違法者，除依違反發展觀光條例規定處理外，並針對個案情形，輔導其申請登記合法旅宿或令其歇業。

彭偉族特別提醒，欲從事旅宿業的民眾，務必依法申請並領取旅館或民宿登記證後，始得經營；如未取得旅館或民宿登記證而擅自經營住宿業務，將依現行發展觀光條例相關規定，非法旅館可處新台幣10萬至50萬元罰鍰，非法民宿裁處新台幣6萬至30萬元罰鍰，並得連續處罰，請業者切勿以身試法。

彭偉族指出，花蓮以觀光立縣，自民國98年至105年以來，花蓮觀光遊客數增加97萬4000多人次，住宿需求增加，旅館增加34家，民宿增加916家。但近年來全球景氣不佳，遊客往往會選擇價格便宜的旅宿，因此衍生許多住宿問題。消費者在選擇住宿時，應多花費時間查詢合法住宿。1060316

(中央社)