北部溼冷再一天 17日氣溫回升雨減緩

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今天台灣仍受大陸冷氣團影響，北部溼冷，中央氣象局預報，明天起，大陸冷氣團減弱，氣溫回升，降雨也減緩。

氣象局預測，今天北台灣降雨機率70%到90%，宜蘭、花蓮60%至70%，其他地區20%至30%。

受大陸冷氣團影響下，清晨台中以北及宜蘭低溫攝氏14、15度，仍偏冷，其他地區16至19度，氣象局預報白天北部及東北部降雨時間長，高溫17、18度，其他地區20至25度。

氣象局說，明天起大陸冷氣團減弱，降雨明顯趨緩，氣溫逐漸回升，北台灣氣溫比今天升高2至3度，白天高溫可達20度以上，其他地區氣溫回升1至2度。1060316

(中央社)