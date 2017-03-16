春彩綻放　櫻花饗宴登場

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彩日本料理 - 櫻花散壽司（台北君悅酒店提供）

彩日本料理 - 櫻花壽司（台北君悅酒店提供）

彩日本料理 - 櫻花茶碗蒸（台北君悅酒店提供）

彩日本料理 - 櫻花料理（台北君悅酒店提供）

櫻花入眼是浪漫，入鼻是芬芳，入口很清香，台北君悅酒店「彩」日本料理自助餐廳從即日起到3月底，以櫻花為主題，設計一系列櫻花佳餚，讓人眼耳鼻舌各種感官都沉浸於粉彩喜悅中。

君悅表示，一系列櫻花佳餚由廚齡20多年的「彩」日本料理餐廳主廚李淼文率領廚藝團隊研發，包含櫻花壽司、櫻花散壽司、櫻花茶碗蒸與五彩蝦球等等，都儘可能呈現櫻花的色澤、香氣與清新滋味，採自助餐方式無限享用。

台北君悅酒店「彩」日本料理，成人每位1380元，5歲至12歲每位690元，未滿5歲以下免費，以上價格均加收一成服務費。

(中時)