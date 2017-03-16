豔星婚事告吹！陳雅倫撕破臉 怒譙吳彥祖表哥

陳雅倫與舊愛撕破臉，發長文怒轟Martin。（圖／取材自陳雅倫臉書）

香港豔星陳雅倫拍攝多部電影，以18禁激情演出走紅，日前她宣布將與吳彥祖表哥Martin步入禮堂，不料小倆口卻傳出感情發生嫌隙，陳雅倫事後以「不要為嫁而亂嫁」，認兩人分手，並取消婚約，而近日陳雅倫寫下長文，細數男方罪孽，怒譙Martin。

陳雅倫發表長文，開頭就轟「最憎這樣沒擔當，沒誠信，不負責任，從不去保護自己女人的機心自私幼稚男」，指控男方得到她的真心後，就搞失蹤、不接電話、很多藉口、裝可憐，陳雅倫也提到，在兩人交往第一個情人節、她生日，Martin都不見人影，而自己對這份情盡心盡力，心碎寫下「請問我為什麼仍要繼續這段情？我的心就是這樣被你一刀一刀狅插，直到血流乾，心全死！」

陳雅倫文中充滿憤怒，狠嗆請不要再説你感到「被利用」，指男方是Nobody、完全沒有利用價值，「反而因為有了我這個女朋友，才讓全世界知道你是誰，你的思想行為實在幼稚得離譜；難怪45歲還是一事無成」，字字句句都是對前未婚夫的恨與不滿，陳雅倫也表示，希望由她的慘痛經驗，警惕女性不要受騙。

(中時電子報)